René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Während sozusagen ganz Frankfurt Mund- und Nasenschutz näht, um damit soziale Einrichtungen zu unterstützen, wird ausgerechnet in einer Grundschule eine Atemschutzmaske im Hochtechnologie-Verfahren hergestellt. Nicht ganz ohne Stolz präsentiert der Schulleiter der meko-Grundschule Sebastian Obeth sein Modell aus zwei Teilen, das nur noch um einen Filter bereichert werden muss, um es dauerhaft verwenden zu können.

Die meko-Grundschule, die sich nicht nur in ihrem Namen besonders der Medienkompetenz der Grundschüler widmet, hat in Sachen Ausstattung allerdings ein einige Vorteile, auf die Sebastian Obeth seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren hingearbeitet hat. Das wichtigste Produktionsmittel, um die Masken aus Plastik herzustellen, ist der 3D-Drucker. "Ich habe zufällig ein Video gesehen, wie amerikanische Forscher so eine Atemschutzmaske mit dem 3D-Drucker ausgedruckt haben", erzählt er.

Knapp vier Stunden pro Maske

Um das auch mit dem Schuldrucker machen zu können, brauchte es allerdings noch die Druck-Datei, damit der Drucker überhaupt weiß, was er tun muss. So ein ein Programm könnte man auch selbst schreiben. Das allerdings würde dauern und sicherlich auch unnütz Material verschwenden, weil einige Probedurchläufe nötig wären. So machte sich der Schulleiter auf die Suche im weltweiten Netz, ob so eine Datei irgendwo bereits veröffentlicht wurde. Auf einer amerikanischen Wissenschaftsseite wurde Sebastian Obeth schließlich fündig. Seitdem druckt der Drucker Atemschutzmasken.

"Für eine braucht der Drucker etwa drei Stunden und 52 Minuten. Wir schaffen also am Tag zwei Masken", rechnet er vor. Auch in den Ferien seit Montag steht der Drucker nicht still. Sowohl der Hausmeister als auch die Sachbearbeiter der Schule können den Drucker jeweils neu starten.

"Ich werde mich mit Oberbürgermeister René Wilke in Verbindung setzen, wo die Masken am besten eingesetzt werden können", erklärt er. Der unschlagbare Vorteil ist sicherlich, dass die Masken immer wieder verwendet werden könnten und nur das Filtermaterial erneuert werden müsste. Der Schulleiter würde sich über Spenden freuen, die dem Förderverein der Schule zugutekommen. Denn die Materialkosten der Maske belaufen sich auf exakt 3,72 Euro, eine wiegt 62 Gramm, hat Sebastian Obeth ausgerechnet.

Die gute Ausstattung der Grundschule hilft dabei nicht nur beim Drucken von Produkten, sondern auch beim Unterricht. So gab es vorvergangenen Donnerstag den ersten Live-Unterricht per Online-Übertragung an der Schule. Die Grundschüler konnten das Tafelbild zu Hause sehen und wie im regulären Unterricht mitrechnen. Allerdings soll das noch ausgebaut werden, sodass Schüler und Lehrer über Mikrofone kommunizieren können. "Da kommt uns natürlich zugute, dass die Schüler schon sehr zeitig den Umgang mit Tablet und Laptop lernen", freut sich Sebastian Obeth.