Marco Marschall

Eberswalde Die Jagd nach dem "Weißen Gold", wie es die Autoren von Abenteuerromanen vielleicht irgendwann einmal nennen werden, beginnt in Joachimsthal. Vor drei Wochen habe ich eine Jumbo-Packung Klopapier gekauft. Seitdem war ich lange in keinem Einkaufsmarkt mehr und werde im Edeka der Schorfheide-Stadt zunächst auf die Wagenpflicht hingewiesen. Als ich kurz darauf ans Regal rolle, ist es leer. Klar, wäre auch zu einfach gewesen, hätte ich gleich am Anfang meiner Reise Erfolg gehabt.

Am Einkaufskomplex hat auch Joachimsthals Bürgermeister René Knaak-Reichstein sein Geschäft samt Poststelle. Toilettenpapier hat er nicht im Sortiment, kürzlich aber eine Rolle mit Sprüchen als Geschenkartikel für seinen Laden bestellt. Er schaut nach, muss mich aber enttäuschen. Selbst das etwas speziellere Utensil zur Körperhygiene wurde nicht geliefert. Dem Großteil der knapp 3500 Einwohner hätte es ohnehin nichts genützt. Seit Corona und der Flucht der Berliner aufs Land zählt Joachimsthal sogar den ein oder anderen mehr. "Es gibt jetzt häufiger Gesichter, die man nicht kennt. Das ist schon so. Ich hoffe sie zahlen alle Zweitwohnsitzsteuer", sagt Knaak-Reichstein mit Blick auf die Stadtkasse.

Zwei weitere Einkaufsmärkte zählt die Kleinstadt noch. Nächste Station daher: Roter Netto. Auch dort ist das Regal, wo sonst die Pakete mit den Rollen lagern, leer. "Fünf Euro", scherzt die Dame an der Kasse, weil ich den Markt mit leerem Wagen verlasse. Ich spreche sie auf ein Gerücht an, wonach eine Kassiererin im Einkaufsmarkt angespuckt worden sein soll, nachdem sie einer Kundin nur eine Packung Klopapier verkaufen wollte, wie es zur Vermeidung von Hamsterkäufen derzeit fast überall üblich ist. "Bei uns war das nicht. Wir haben Spuckschutz", sagt die Dame lächelnd und verweist auf das Plexiglas hinter dem sie kassiert.

Im Schwarzen Nettomarkt gleich nebenan berichtet man mir, dass sich der Vorfall in Angermünde ereignet haben soll. Solche Ungeheuerlichkeiten sind bei meinem Besuch von keinem Kunden zu befürchten. Denn Klopapier gibt es auch bei Netto Nummer 2 keines. Donnerstag käme Ware, heißt es. Ob dann was dabei ist, sei aber ungewiss.

Auch in Britz nix zu holen

Ich setze meine Reise auf der L 23 Richtung Eberswalde fort. Auf dem Weg halte ich bei Norma in Britz. Neugierig beäuge ich die Einkaufswagen der Kunden, die den Markt verlassen. Kein Toilettenpapier. Und auch im Markt ist die Stelle, wo sich sonst Klo- und Küchenpapier stapeln, völlig leer.

In diesem Teil des ländlichen Barnims ist nichts zu holen, merke ich. Ich muss auf in die Kreisstadt. In einem Ort von der Größenordnung Eberswaldes wird doch wohl irgendwo eine Packung Toilettenpapier bereitliegen. Doch 40 000 Einwohner, das bedeutet auch 40 000 Popos. Ich entscheide mich für die Fahrt über den Gewerbepark, um mit dem dortigen Kaufland mal einen echten Marktriesen anzusteuern. Wieder gibt der Blick in die Wagen der anderen Kunden wenig Aussicht auf Erfolg. Nach weitem Weg über die große Verkaufsfläche gelange ich zu den Hygiene-Artikeln und bin plötzlich ziemlich von der Rolle. Dort liegt wonach alle suchen. Als Recyclingvariante oder Supersoft. Dutzende Packungen Klopapier!

Gern hätte ich die volle Palette fotografiert, um den Menschen Hoffnung zu machen. Die Pressestelle von Kaufland wollte das nicht, macht ihrerseits aber Hoffnung auf stetigen Nachschub. "Unsere Lieferanten schöpfen derzeit ihre Produktionskapazitäten voll aus, um der erhöhten Nachfrage nach Toilettenpapier nachzukommen. Wir werden regelmäßig beliefert und stellen unseren Filialen bestmöglich und bedarfsgerecht die Mengen zur Verfügung", heißt es. Mir macht vor allem Hoffnung, dass einige Kunden völlig unbeeindruckt an den Rollen vorbeigehen und kein Klopapier kaufen.

Dass es welches gibt, teilt man mir später auch beim Edeka in der Alten Brauerei mit. Dort stehe ich am Ende meiner Shoppingtour zwar nochmal vor einem leeren Regal. Allerdings verrät mir eine Mitarbeiterin, dass es am Morgen noch gefüllt war, die Packungen nur schnell vergriffen seien.

Fazit: Das Klopapier ist noch nicht gänzlich aus den Märkten verschwunden und mit etwas Glück ergattert man auch eine Zehnerpackung "extra sicher und komfortabel", wie es nun die meinige verspricht. So ist das bei Protagonisten in Abenteuerromanen ums "Weiße Gold" eben. Sie brauchen ein bisschen Glück.