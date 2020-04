Uwe Spranger

Rehfelde (MOZ) Geht es nach dem Willen der Rehfelder Gemeindevertreter, dann sollen derzeit noch von Unternehmen genutzte Flächen in Bahnhofsnähe freigezogen und dort mittelfristig ein "attraktives Ortszentrum" gestaltet werden.

Erster Schritt sind Sondierungsgespräche mit drei Betrieben. Einen entsprechenden Auftrag hat die Gemeindevertretung bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig erteilt.

Laut der von der Fraktion FÜR eingereichten Vorlage geht es um eine Umsiedlung von Wasser- und Bodenverband, Opitz Containerdienst GmbH und der Straßenmeisterei des Landesbetriebes von ihren derzeitigen Betriebsstätten in der Thälmann-, Linden- bzw. Bahnstraße. Da jüngst die Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes in Gang gebracht wurde, könnten den Firmen Flächen angeboten werden, die besser auf die betrieblichen Belange zugeschnitten werden könnten.

Denn die jetzigen Standorte bergen Konfliktpotenzial, weil alle drei Firmen "geräuschintensiv" arbeiteten – zum Teil auch zu sehr früher Stunde – und Wohnbebauung immer dichter heranrücke. Zugleich wolle man die langjährig ortsansässigen Unternehmen und Arbeitgeber im Ort halten, ihnen Entwicklungspotenzial einräumen, heißt es in einer von Torsten Franke (FÜR) verbreiteten Stellungnahme zu der Vorlage.

Zugleich wolle man "den Ortskern lebenswert gestalten", formulierte er in der Sitzung. Der sei historisch agrarisch bzw. industriell geprägt gewesen, weil die Gemeinde um die an der Bahnstrecke angesiedelten Betriebe gewachsen sei. Inzwischen hätten manche Firmen durch den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft bereits ihre Bedeutung verloren und seien Handel und Wohnungsbau gewichen, verweist die Fraktion auf das Beispiel altes Trockenwerk. Das ist abgerissen und an seiner Stelle ist ein Lebensmittelmarkt, entstehen Kita und Wohnungen.

Carsten Kopprasch (Linke/Zukunft) fand "das Grundanliegen richtig", plädierte allerdings dafür, das Thema zunächst im Ortsentwicklungsausschuss zu beraten und gegebenenfalls "weiter zu fassen". Ähnlich äußerte sich Klaus Emmerich (CDU). Die Thematik sei nicht so dringend, dass sie nicht zunächst in dem Gremium besprochen werden könnte. Steffen Hunger (FÜR) hielt entgegen, dass man ja zunächst nur Gespräche mit den Betrieben anschieben wolle, es sich nur um Sondierungen handele und keine weiteren Festlegungen getroffen oder Planungen vorgenommen würden. Amtsdirektor Marco Böttche hatte mit dem Auftrag kein Problem. Die Rehfelder könnten die Aufnahme von Gesprächen ruhig beschließen und man werde sehen, was sich daraus ergebe, sagte der Verwaltungschef.

Bericht nach dem Sommer

Neben den Sondierungsgesprächen umfasst der Auftrag die Prüfung der Vertrags- bzw. Eigentumsverhältnisse der genannten Flächen. Im Ergebnis könnten vorvertragliche Regelungen für einen Umzug der Betriebe in den Bereich des neuen Gewerbegebiets oder auf andere geeignete Grundstücke innerhalb der Gemeinde getroffen werden. Bis Mitte des Jahres soll die Verwaltung die Gespräche geführt haben und den Gremien der Gemeinde nach der Sommerpause über die Ergebnisse berichten.