Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Über dem Kreisverband Barnim der Volkssolidarität brauen sich dunkle Wolken zusammen. Der neuen Geschäftsführerin des Vereins, Anika Sponner, ist am Montag fristlos gekündigt worden. Die 34-Jährige hatte erst Mitte Januar die Geschäftsführung im Kreisverband übernommen. Sie war noch in der Probezeit.

Die Kündigung kam offenbar nicht nur für Anika Sponner überraschend, sondern auch für den Vorsitzenden des Kreisvorstandes, André Nedlin, und die Mehrzahl der Mitglieder des Vorstandes. Diese hatten die 34-Jährige unter zehn Bewerbern ausgewählt und am 30. Dezember beschlossen, ihr die Position der Geschäftsführerin zu übertragen. Der Anstellungsvertrag wurde am 15. Januar unterzeichnet. Dieser sei unwirksam, argumentierten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Carsten Schmidt und Elke Henning bei der Übergabe der Kündigung am Montag. Der Vertrag sei nicht ordentlich zustande gekommen, da er nur durch einen Vertreter des Vorstandes unterzeichnet worden sei. Notwendig gewesen wären zwei Unterschriften.

Hintergrund für die Kündigung Sponners sind offenbar scharfe Auseinandersetzungen innerhalb des Vorstandes auf der einen und unterschiedliche Auffassungen zur Führung der Geschäfte des Kreisverbandes und der gGmbH der Volkssolidarität auf der anderen Seite. Anika Sponner soll bereits Klage gegen die Kündigung eingereicht haben.