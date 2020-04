Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Normalerweise freuen sich Touristiker der Uckermark über die seit Jahren steigenden Übernachtungszahlen und Tagesausflügler. Nicht so in Zeiten der Corona-Krise. Landrätin Karina Dörk und Polizeihauptkommissar Randy Neye, Leiter des Führungs- und Revierdienstes der Polizeiinspektion Uckermark, appellieren jetzt gemeinsam an alle Bürger, auch bei diesem schönen Wetter zu Hause zu bleiben und persönliche Kontakte zu meiden.

Dies richte sich ganz besonders an die Berliner, so die beiden Behördenleiter. "Wir freuen uns darüber, dass insbesondere Urlauber und Tagesausflügler aus der Hauptstadt gern und oft in die Uckermark kommen. Aber in der momentanen Situation ist der Aufenthalt im eigenen Zuhause alternativlos. So hart und traurig das für viele auch sicher ist."

Kontaktbeschränkungen und alle damit verbundenen Reglementierungen hätten nur ein Ziel: Die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und einzudämmen und damit Leben und Gesundheit all der Menschen zu schützen, die aufgrund ihres Alters und ihres Gesundheitszustandes besonders gefährdet sind.

Schon an den beiden vergangenen Wochenenden hat sich ein zunehmender Reiseverkehr Richtung Uckermark gezeigt. Jetzt in den Ferien und gerade zu Ostern ist von einer weiteren Zunahme auszugehen. Für die kommenden Tage kündigt der Landkreis gemeinsam mit den Ordnungsbehörden der Städte, Gemeinden und Ämter sowie der Polizei umfangreiche Kontrollen an. Bei Verstößen gegen die Maßnahmen der Eindämmungsverordnung werde konsequent eingeschritten. Es drohen empfindliche Bußgelder. "Denn es zählt das Handeln jedes Einzelnen und unnötige Begegnungen vermeiden, hilft Leben retten", heißt es in dem Appell.

Die Polizei hat besonders an den Wochenenden zahlreiche Hinweise bekommen. Die Inspektion verstärkt jetzt ihre Kontrollteams personell. "Wir stimmen uns mit den Ordnungsämtern ab, fahren gezielt zu den bekannten Ausflugsorten und setzen die Maßnahmen durch", so Randy Neye. Die Beamten würden zunächst mahnende Gespräche führen, aber eben notfalls auch Platzverweise erteilen. Das größte Problem seien vor allem größere Personenansammlungen. Osterfeuer mit großem Bekannten- und Verwandtenkreis würde die Polizei auch auf Privatgelände nicht dulden. Ferienhäuser sollen von Außenstehenden auf keinen Fall bezogen werden. "In der Regel sind die Leute sehr einsichtig, wenn wir sie ansprechen", so Randy Neye.

Gleichzeitig bittet Landrätin Karina Dörk die Uckermärker aber auch darum, Ruhe zu bewahren. "Bei allem Verständnis für die Sorgen und Ängste sollten sich alle daran erinnern, dass auch wir Uckermärker gern die vielen Kultur-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Berlin nutzen. Nicht zu vergessen die hochspezialisierten Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, in denen nicht nur in dieser Zeit auch viele Menschen aus unserer Region behandelt werden. Wir haben lange für eine gemeinsame Region Berlin-Brandenburg gearbeitet und geworben. Das darf auch in Krisenzeiten keine Einbahnstraße sein", so die Landrätin.