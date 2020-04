MOZ

Beeskow (MOZ) Die seit Beginn des Krankheitsausbruchs festgestellten Corona-Infektionen wurden auch am Dienstag für den Landkreis mit 85 Fällen angegeben. 39 der infizierten Personen seien inzwischen geheilt, teilte die Kreisverwaltung mit.

Vier an dem neuartigen Virus erkrankte Personen aus Oder-Spree werden stationär behandelt. Die geringe Zahl von Neuerkrankungen führe das Gesundheitsamt einerseits auf die in breiten Teilen der Bevölkerung bestehende hohe Akzeptanz für die in der Eindämmungsverordnung des Landes festgelegten Kontaktbeschränkungen zurück und andererseits auf die sich bei den Bürgern durchsetzende Erkenntnis, dass es sich bei Covid-19 um eine Erkrankung handele, die auch schwerwiegend sein kann. Von der Momentaufnahme dürfe man sich aber nicht täuschen lassen, betont Dr. Ricardo Saldaña-Handreck, Leiter des Gesundheitsamtes: "Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, Maßnahmen zu lockern. Auch wenn das Wetter jetzt viel schöner wird und es immer schwieriger wird, sich zu Hause aufzuhalten, sollten wir nicht nachlässig werden und das eingeübte Verhalten nach der Eindämmungsverordnung konsequent auch über Ostern weiter umsetzen", so der Leiter des Gesundheitsamtes.

Wer als geheilt gelte, könne man nicht pauschal sagen. Generell gelte, dass man nach einer mindestens 14tägigen Isolation über mindestens 48 Stunden keine Symptome wie Fieber, Husten und Schnupfen aufweise.

