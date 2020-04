Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Als im vergangenen Jahr die Kriminalitätsstatistik vorgestellt wurde, da stach Eisenhüttenstadt hervor. Entgegen dem allgemeinen Trend hatte die Zahl der Straftaten in der Stahlstadt deutlich zugenommen. Inzwischen ist auch in Eisenhüttenstadt die Kriminalitätsentwicklung rückläufig.

So wurden in Eisenhüttenstadt 2019 338 Straftaten weniger registriert als noch im Jahr 2018. Trotzdem liegt die Zahl mit insgesamt 3721 noch immer ziemlich hoch, relativiert sich allerdings, wenn man die Deliktgruppen näher untersucht. So fallen fast ein Drittel (1257) aller erfassten Straftaten unter die Rubrik Verstöße gegen das Ausländer- und Asylverfahrensgesetz, zum Beispiel die illegale Einreise. Im Polizeirevier Frankfurt wurden 2019 527, im Polizeirevier Fürstenwalde sogar nur 175 solcher Verstöße gezählt. Dass Eisenhüttenstadt da so heraussticht liegt an der Zentralen Ausländerbehörde, wo die Verstöße bearbeitet und damit dann auch zur Anzeige kommen.

Mit diesen Fällen hängt es auch zusammen, dass der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen mit 77 Prozent weit über dem Landesdurchschnitt von 25 Prozent liegt, weil nur nicht Deutsche solche Verstöße begehen können. Und noch eine Auffälligkeit lässt sich mit dieser Besonderheit erklären. Da bei diesen Delikten die Aufklärungsquote bei fast 100 Prozent liegt, ist die Aufklärungsquote bei allen Straftaten in Eisenhüttenstadt auch entsprechend hoch, liegt bei fast 70 Prozent. Der Landesschnitt beträgt lediglich 56 Prozent.

67 Autos gestohlen

Auffällig war auch im vergangenen Jahr, dass Eisenhüttenstadt sich zu einem Schwerpunkt von Autodiebstählen entwickelt hat. Die Fallzahlen waren gestiegen, obwohl der Landestrend in die entgegengesetzte Richtung ging. Auch da kann für Eisenhüttenstadt etwas Entwarnung gegeben werden. Im vergangenen Jahr wurden in der Stahlstadt 67 Fahrzeuge entwendet, 14 weniger als 2018. Trotzdem stellt die Polizei fest: "Territoriale Schwerpunkte bei Autodiebstählen bildeten weiterhin Städte wie Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder)." Auch können sich Besitzer wenig Hoffnung machen, dass sie ihre Fahrzeuge je wiedersehen. Die Aufklärungsquote in Eisenhüttenstadt liegt bei gerade einmal 1,5 Prozent.

Und nicht nur Eisenhüttenstadt, sondern auch in den Nachbargemeinden ist Autodiebstahl ein Thema. So wurden im Bereich des Polizeireviers Eisenhüttenstadt, dem neben den Ämtern Neuzelle, Schlaubetal und Brieskow-Finkenheerd auch die Städte Beeskow und Friedland angehören, insgesamt 98 Fahrzeuge entwendet, ein Drittel aller Fälle im Bereich der Polizeiinspektion Fürstenwalde, die den Landkreis Oder-Spree sowie die Stadt Frankfurt umfasst.

Zunahme bei Fahrraddiebstahl

Deutlich gestiegen sind dagegen die Fahrraddiebstähle, was aber für das ganze Land gilt. 190 Drahtesel sind im vergangenen Jahr verschwunden, 65 mehr als 2018. Im doppelt so großen Frankfurt wurden 216 Fahrräder entwendet.

Hochburg bleibt Eisenhüttenstadt bei den Ladendiebstählen. 531 Fälle (2018 waren es noch 632 Fälle) wurden im Polizeirevier Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr gezählt, davon der allergrößte Teil in Eisenhüttenstadt. Zum Vergleich: Im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt wurden 1238 Ladendiebstähle registriert, davon gut 40 Prozent im Bereich Eisenhüttenstadt. Hier ist der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger hoch.