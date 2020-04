Martin Risken

Marienthal (MOZ) Erneut sind in Marienthal mehrere Katzen offenbar durch ausgelegte Giftköder getötet worden, warnt Tierheimleiterin Ellen Schütze. "Zwei vergiftete Katzen wurden uns von der Finderin gebracht, die wir den Besitzern übergaben, damit sie wenigstens noch Abschied nehmen konnten", so Schütze. Dabei habe sich he­rausgestellt, dass mittlerweile schon mindestens sechs Katzen vergiftet wurden. "Bitte seid achtsam. Wir gehen davon aus, dass sich der Tierhasser in der Gegend aufhält und gezielt dort versucht, die Tiere zu vergiften", warnt Schütze.