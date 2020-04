Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Auch am Montag sprachen Polizisten in Oberhavel Platzverweise gegen Menschen, die gegen die Eindämmungsverordnung verstießen, aus. In der Forststraße in Hennigsdorf konsumierten in einer Wohnung dort nicht wohnhafte Männer Alkohol. In Oranienburg hielten sich nachmittags zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche auf dem Skaterplatz in der Augustin-Sandtner-Straße auf. In Leegebruch verweilten ein 30- und ein 31-jähriger in einer fremden Wohnung.