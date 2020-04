Elke kögler

Oranienburg (MOZ) Am Montagabend befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Lehnitz in Richtung Summt die Landesstraße 211 und bemerkte auf Höhe des Abzweiges Zühlslake ein Wildschwein, das an der rechten Straßenseite stand. Das Schwein überquerte zu seiner Überraschung plötzlich die Straße und es kam zur Kollision zwischen Auto und Tier. Das Wildschwein starb am Unfallort. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 1 000 Euro.