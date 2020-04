Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Ein Leben ohne Fußball ist kaum denkbar" – heißt es auf der Internetseite des 1. FC Frankfurt. Um trotz der Corona-Krise das Gefühl für "die schönste Nebensache der Welt" nicht zu vergessen und gleichzeitig noch etwas Gutes zu tun, veranstaltet der Brandenburgligist am 19. April um 15 Uhr ein virtuelles Benefizspiel zwischen Frankfurter Legenden und dem "FC Covid-19".

"Alle Vereine haben jetzt finanzielle Probleme. Die Idee eines virtuellen Benefizspiels ist nicht neu, Energie Cottbus hat das vor einem Jahr auch schon gemacht. Da wollten wir schauen, ob das bei uns auch klappt", berichtet Stefan Räthel. Der Trainer der Frankfurter C-2-Junioren ist einer der Initiatoren. "Die Resonanz ist sehr gut. Wir hatten uns anfangs als Ziel 500 Euro gesetzt, mittlerweile sind wir schon im vierstelligen Bereich." Die Karten kosten 2,50 Euro, als Besonderheit kann auch ein VIP-Ticket für 25 Euro erworben werden. "Dieses kann nach der Pandemie auch bei einem echten Spiel für die VIP-Tribüne im Stadion der Freundschaft genutzt werden", erzählt der 40-Jährige.

In der Realität wird das Spiel zwar nicht ausgetragen und auch als Computer-Spiel sei es technisch nicht umsetzbar, dennoch soll es auf dem Fußballportal FuPa einen Liveticker geben. "Dieser soll durchaus mit einem Augenzwinkern geschrieben werden. Beim Gegner Covid-19 könnte beispielsweise ein gewisser K. Rantäne im Tor stehen", schlägt Räthel vor.

Neben dem Spaß und dem Gemeinschaftsgefühl sollen auch die wirtschaftlichen Folgen für den Verein aufgrund der Zwangspause etwas abgefedert werden. "Amateurvereine stehen nicht im Fokus wie die Bundesliga-Clubs oder die Olympiakader. Der Trainings- und Spielbetrieb ist eingestellt. Die monatlichen Geschäftsausgaben laufen weiter, aber wesentliche Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Gastronomie oder Sponsoring fehlen oder werden aus nachvollziehbaren Gründen gestoppt. Unterstützung ist nicht in Sicht. Wir wollen und müssen uns selbst helfen, um nicht in existenzielle Not zu geraten", heißt es von Seiten des 1. FCF.

Doch der Verein denkt nicht nur an sich und den Fußball: Die Hälfte der Einnahmen geht an die Frankfurter Tafel, damit die Arbeit für besonders Bedürftige fortgesetzt werden kann.

Auch Daniel Stendel ist dabei

Bei dem virtuellen Spiel sind namhafte Fußballer aus den traditionsreichen Vorwärts- und Viktoria-Zeiten sowie aus der Gegenwart dabei – unter anderem Frieder Andrich, Carsten Moritz und Ex-Bundesligaprofi Daniel Stendel, aber auch aktuelle Spieler wie Mannschaftskapitän Erik Huwe. Der 26-Jährige erklärt auf der Facebook-Seite des Vereins: "Zusammenhalt ist dieser Situation ein wichtiges Thema, die Zukunft des Vereins zu sichern muss oberste Priorität haben. Aber natürlich muss man auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben und als großer Verein in Frankfurt mit seinen Möglichkeiten versuchen, die zu unterstützen, die es jetzt mehr brauchen als wir. Der Verein hat eine soziale Verantwortung, deswegen ist es eine super Sache jetzt zum Beispiel die Tafel zu unterstützen. Wir müssen als Stadt zusammenhalten und helfen, wo man kann – das fängt beim Verein an und hört bei jedem Einzelnen auf", sagt Huwe.

Auch Vorstandsmitglied Thomas Bleck ist für die Legenden-Mannschaft nominiert worden. "Wir freuen uns besonders, dass unsere Mitglieder und der Vorstand an einem Strang ziehen. Ich denke, die Aktion ist in diesen Zeiten eine schöne Sache für einen guten Zweck. Gemeinsam werden wir dieses Spiel gewinnen. Für die Zeit danach wünsche ich mir, dass wir diesen Zusammenhalt in unserer Stadt weiterleben und dass die Wirtschaft schnell wieder anspringt, weil viele Existenzen davon abhängen", sagt der einstige Junioren-Nationalspieler.

Tickets für das Spiel gibt es im Internet unter www.fcfrankfurt.de. Karten gibt es ab 2,50 Euro, ein VIP-Ticket kostet 25 Euro. Auch eine Bratwurst, ein Frankfurter Pils oder eine Limonade können für jeweils 1,50 Euro erworben werden, ein virtueller Whisky aus Schottland kostet 3,50 Euro.