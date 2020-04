Mit dem Nachwuchs auf der Weide: Die "Chefin", von Mathias Herrmann wegen der Hörner und ihrer Durchsetzungsfähigkeit unter ihresgleichen so genannt, hat Drillinge bekommen. Überwiegend verzeichnet Herrmann in der Herde Zwillingsgeburten. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Ellen Werner

Parlow (MOZ) Es ist weithin zu hören – ein bitterliches Blöken in zarter Tonlage. Das wehklagende Stimmchen lässt sich einem schwarzen Lamm mit weißem Fleck auf der Stirn zuordnen, das zwischen knorrigen Apfelbäumen umherläuft. "Wo gehörst du denn hin?", fragt Mathias Herrmann. Das erst am Vortag geborene Tier sei seiner Mutter wohl verloren gegangen, sagt der 61-jährige Hobbylandwirt.

Allerdings – keine der Schaf­familien unter freiem Himmel scheint es zu vermissen. Fündig wird Herrmann erst in einem Folientunnel der früheren Gärtnerei auf seinen Flächen. Eines der Muttertiere, die sich dort zurückgezogen haben, hat nur ein Neugeborenes an seiner Seite. Und richtig – Mutter und Kind beschnuppern sich. "Sie müssen sich auch erst kennenlernen und sondern sich dafür nach der Geburt für ein, zwei Tage ab", erläutert Herrmann. "Sie erkennen sich am Ton und am Geruch."

Es ist Lammzeit in Parlow. Das Folienzelt, in dem im Sommer ein Pächter Gemüse zieht und das nun mit Heu ausgekleidet ist, ist zur Entbindungsstation geworden. Täglich kommen nun Jungtiere zur Welt, überwiegend sind es Zwillingsgeburten. Da sei es auch in Ordnung, wenn ein Lamm deutlich magerer ist als Bruder oder Schwester. Bei einem der gerade erst am Morgen geborenen Tiere, das noch ein Stück Nabelschnur am Bauch trägt, ist das nämlich der Fall. Ein Problem könnte der Größenunterschied jedoch bei Drillingen sein, erläutert die 19-jährige Baden-Württembergerin Svea von Einem, die bei Herrmann ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert. Denn dann könnte die Muttermilch zu knapp zum Aufpäppeln der Schwächsten werden.

Für den Fall, dass sie nachts gebären, kommen die trächtigen Schafe abends in den Folientunnel. "Die erfahrenen Schafe", hat die FÖJlerin beobachtet, "gehen zum Lämmern aber auch von allein dort hinein oder in den Stall". Draußen könnte es für die Lämmer sonst zu kalt werden.

Die ersten auf dem Naturlandhof kamen am 26. März zur Welt, erzählt Svea. "Sie waren noch etwas früh dran. Die jetzt kommen, eher ein bisschen spät." Warum überhaupt alle beinahe in einem Schwung geboren werden? "Weil wir fünf Monate vorher den Bock zulassen", erklärt Mathias Herrmann. "Das ist aber auch die Zeit, wo sie am ehesten aufnehmen."

Herrmann hat die ehemalige Gärtnerei vor 20 Jahren gekauft. Seitdem hält der dreifache Familienvater auch Schafe, die die Streuobstwiese kurz halten, im Winter aber Heu und Apfeltrester fressen. Den Bio-Apfelsaft von dem Naturlandhof verkaufe er überwiegend nach Berlin.

Die Schafzucht sei ein reines Hobby. "Ich weiß gar nicht, wie ein Schäfer überlebt", sagt der Biologe, der hauptberuflich ein Büro zur Freilandforschung unterhält. "Für ein Schaf, das sechs bis neun Monate alt ist, kriegen Sie beim Tierhändler 60 bis 70 Euro", sagt er. Und Wolle sei schon länger kaum mehr am Markt gefragt. Er verwende sie zum Dämmen für Wände und Dach.

Erst Biologe, dann Hobbybauer

Wieso er dem Hobby dennoch frönt? "Mit sieben Jahren wollte ich Bauer werden, mit zwölf Biologe. Mit 25 Jahren war ich dann Biologe – und mit 40 auch Bauer." Zur Zeit gehören Herrmann zufolge etwa 20 Mutterschafe, 15 Lämmer und fünf Böcke zur Herde. Bei ihm gehe ein Teil der Lämmer an den Händler, ein Teil sei für den Eigenverbrauch bestimmt. Nur gelegentlich verkaufe er Fleisch.

Osterlämmer sind die Parlower Schäfchen streng genommen übrigens nicht. Für die Schafzuchtverbände sind Osterlämmer jene Tiere, die um Weihnachten herum zur Welt kommen und kurz vor Ostern für den traditionellen Festtagsbraten geschlachtet werden. Am zartesten, sagt Mathias Herrmann, sei das Fleisch von drei Monate alten Tieren. "Aber das mache ich hier nicht."