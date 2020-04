Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Dicke Luft herrschte in der jüngsten Sitzung der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung. Deutliche Nachwirkungen zeigte die von manchem Stadtverordneten als eigenmächtig und illegitim empfundene Vorgehensweise des Vorsitzenden Uwe Koch (CDU), der auf eine Einberufung der Versammlung als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus für den 2. April verzichtet hatte. So wurde diese am Montag nach Protesten vieler Abgeordneter an ungewohnter Stätte – in der Aula der Gerhard-Goßmann-Schule – nachgeholt. Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel wurden zur Verfügung gestellt. Die wenigsten machten allerdings vom Angebot der Stadtverwaltung Gebrauch.

Beiträge entfallen

Die teils sehr hitzig geführten Debatten, die sich unter anderem den Themen Kita-Entgelte, Kita-Essensgeld und Stellenplan-erweiterung 2020 widmeten, nahmen für Eltern einen positiven Ausgang: Für den Monat April entfallen sowohl Kita-Beiträge als auch die Pauschale für das Kita-Essensgeld. Entgegen dem ursprünglichen, nicht eindeutig formulierten Beschlussvorschlag, werden die Beitrage nicht nur vorerst nicht erhoben, sondern sie entfallen für den April vollständig. Vom Tisch war damit auch die Regelung, für die Notfallbetreuung von Kindern, deren Erziehungsberechtigte in "kritischen Infrastrukturbereichen" arbeiten, weiterhin die Pauschale zu erheben. Dies sei ein wichtiges Signal für Familien und und ein "politisches Statement für diejenigen, die das Leben im Land aufrecht halten", betonte Bürgermeister Matthias Rudolph.

An den hehren Motiven der Stadtverwaltung hatte insbesondere Stephan Wende (Die Linke) seine Zweifel. Das "Signal" hätte schon wesentlich früher per Eilentscheidung kommen können und müssen, befand Wende. Den eigentlichen Grund für die Einberufung der Stadtversammlung witterte er im Tagesordnungspunkt zur Stellenplanerweiterung 2020. Bei der Nachbesetzung der drei vorgesehenen Stellen in Mobilitäts- und Umweltmanagement, Beteiligungsmanagement und Personalbereich seien von der Stadtverwaltung bereits Tatsachen geschaffen worden, die nun "nachträglich legitimiert werden sollen", so Wendes Vorwurf. Er kündigte seine Ablehnung des Beschlussvorschlages an und bestand darauf, die Personalerweiterung über das Instrumentarium des Nachtragshaushalts zu behandeln.

Umstrittene Erweiterung

Die Personalerweiterung stieß auch bei anderen Abgeordneten auf Ablehnung – wenn auch aus anderen Überlegungen heraus: Viele Firmen kämpften um das Überleben, erinnerte Gernot Geike (CDU). Er empfahl angesichts unsicherer finanzieller Zeiten "ruhig abzuwarten" und nicht auf einem Mobilitäts- und Umweltmanager zu beharren, nur um Fördermittel abschöpfen zu können. Bürgermeister Rudolph wies einmal mehr auf den hohen Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Verträgen hin, die die Verwaltung eingegangen sei. Die Stelle des Klimaschutzmanagers sei als "verwaltungsübergreifende Stabsstelle" zu verstehen.

Reserviert gab sich das Gremiums bei der Abstimmung: Von 25 Stadtverordneten stimmten 16 für die Einstellung eines Personalsachbearbeiters. 15 sprachen sich für einen Sachbearbeiter im Beteiligungsmanagement aus, nur 13 für einen Umwelt- und Mobilitätsmanager.