Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Startup-Unternehmen VR easy startet mit digitalen Kommunikationslösungen gerade richtig durch. Bei Hemme-Milch floriert das Milchmann-Liefergeschäft so gut wie nie. Ronald Mundzeck muss dagegen in seinem Altstadt-Fotostudio Zwangspause machen: "Für uns ist es eine Katastrophe, alle Aufträge sind storniert, keine Hochzeiten, keine Jugendweihen, keine Familienfeiern. Die Folgen sind nicht absehbar, was nach dem Stillstand in ähnlichen Branchen übrig bleibt."

Ronald Garkisch, Geschäftsführer der Spedition Euba Logis-­tic, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er die seiner Meinung nach unkoordinierten Regelungen in den Bundesländern und der EU kritisiert. Ein Großteil seiner Mitarbeiter sind Polen.

Bürokratischer Hürdenlauf

Inzwischen gibt es für polnische Pendler zwar Ausnahmegenehmigungen, "dennoch müssen wir nach jeder Heimfahrt bangen, wer am nächsten Tag wieder zur Arbeit erscheint, weil die Gefahr groß ist, dass sie in Polen kurzerhand in Quarantäne gesteckt werden", so Garkisch. Viele Mitarbeiter würden jetzt in Deutschland bleiben, finden jedoch keine Unterkünfte. Der Chef hat einen polnischen Kollegen deshalb bei sich zu Hause einquartiert. Zudem ärgern den Spediteur die unklaren Aussagen über staatliche Hilfen.

"Wir haben uns tagelang die Finger wund telefoniert, wo man die vom Land zugesagten 65 Euro Aufwandsentschädigung für polnische Berufspendler beantragen kann und stießen überall auf Unkenntnis." Prokuristin Kerstin Nitz kämpft sich täglich durch den Dschungel der Bürokratie: "In jeder Ecke wird ein anderer Fördertopf ausgedacht und in den Raum geworfen und wir müssen uns mühsam durch Richtlinien und Antragsformalitäten quälen. Versprechen des Finanzministers von steuerfreien Lohnbeträgen wecken Erwartungen bei Arbeitnehmern, die wir als Arbeitgeber jedoch gar nicht leisten können.

Echte Unterstützung hat uns bisher nur unsere Hausbank, die Stadtsparkasse Schwedt, gegeben." Zwar fährt Euba inzwischen zusätzliche Liefertouren für Lebensmittel und Toilettenpapier, doch die Frachtkosten seien oft höher als der Warenwert, zum Beispiel bei Mineralwasser. Kredite für die Fahrzeuge und monatliche Mautkosten von 150 000 Eu-­ro drücken zusätzlich.

Kurzarbeit abgewendet

Die kleine Elektrofirma Gotza kommt dagegen noch gut durch die Krise. "Zwar fallen einige Aufträge weg, wie Prüfungen im Seniorenheim und bei der GLG, doch im Moment tut uns das noch nicht weh. Die Baustellen bleiben und die Auftragsbücher waren vor Corona voll, sodass wir nun Zeit haben, das abzuarbeiten." Der Solarkollektorenhersteller Akotec kämpft mit drastischen Einbußen. "Der Umsatz brach in der Phase der deutschlandweiten Schockstarre so stark ein, dass im März überlegt wurde, Kurzarbeit anzumelden. Aufgrund optimaler Warenbestände konnte darauf jedoch verzichtet werden. Es wird vorerst so lange auf Lager produziert, wie Liquidität und Materialfluss es zulassen. Die ersten Lieferengpässe der Zulieferer haben noch keinen Einfluss auf den Produktionsfluss", gibt sich Geschäftsführer Reinhold Weiser optimistisch. Durch massive Akquise und intensive Betreuung von bestehenden Kontakten versuche man, dem Umsatzverlust entgegenzuwirken.

Mit einem Pandemieplan, Hygieneschulungen, flexiblen Arbeitszeitregelungen, die Mitarbeitern tagsüber die Kinderbetreuung ermöglicht, sowie Homeoffice versucht das Unternehmen, die Sicherheit der Mitarbeiter und die Sicherung der Produktion aufrechtzuerhalten. "Unser cloudbasiertes Warenwirtschaftssystem und die Internet-Telefonanlage bieten gute Voraussetzungen." In Nachtschichten wurde ein erweiterter Cloudspeicher eingerichtet. Allerdings rächten sich nun Versäumnisse der Infrastruktur. Die schwache Internetanbindung am Standort Angermünde werde mehr denn je zur Nervenprobe, so Reinhold Weiser.

"Aber wenn wir den Umsatzeinbruch durch erfolgreiche Akquise kompensieren können und die Lieferketten nicht drastisch reißen, geht‘s erst mal mit vollem Optimismus weiter."