Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Alten- und Pflegeheime sind während der Corona-Krise besonders sensible und gefährdete Einrichtungen. In den vergangenen Wochen hat man sowohl im In- als auch aus dem Ausland wiederholt von infizierten Bewohnern und Mitarbeitern gehört.

Im Landkreis Oder-Spree hat sich ein Verdachtsfall nach Angaben des Gesundheitsamtes nicht bestätigt. Wie das städtische Alten- und Altenpflegeheim an der Poststraße in Eisenhüttenstadt mit der aktuellen Situation umgeht, dazu hat sich Geschäftsführerin Gerlinde Fürstenberg geäußert. Bislang sind in dem Heim nach ihren Angaben noch keine vorsorglichen Abstriche bei Bewohnern und Mitarbeitern gemacht worden. "Weil nur der jeweilige Hausarzt entscheidet, ob im Verdachtsfall ein Test durchgeführt wird oder nicht", informiert sie zum Wochenstart. Verdachtsfälle oder Infektionen habe es bislang noch nicht gegeben. Was die Ausstattung mit Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung angeht, erklärt sie: "Desinfektionsmittel ist ausreichend vorhanden, Schutzausrüstung im Falle von Corona-infizierten Bewohnern ist keine vorhanden." Aber eine Lieferung von FFP2-Masken sei in Aussicht gestellt.

Gerlinde Fürstenberg zufolge halten sich Angehörige an das Besuchsverbot. Seitens des Personals werde der Hygieneplan eingehalten. Ein Pandemieplan sei vorhanden. Im Heim leben 117 Bewohner mit einem Durchschnittsalter von 86 Jahren.