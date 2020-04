MOZ

Bernau Auf dem Bernauer Kulturhof rührt sich was: Am Montag wurde die Erdgeschossdecke des neuen Verbindungsstücks zwischen Stadtbibliothek und Treff 23 gegossen. Aus den beiden Einrichtungen, die jeweils umgebaut und saniert werden, entsteht bis zum kommenden Jahr ein zusammenhängendes Bildungs- und Begegnungszentrum. Das Verbindungsstück wird mit einer Glasfassade und einem Gründach ausgestattet und später auch den zentralen Eingangsbereich für die Bibliothek und den Treff 23 bilden. Für den Umbau investiert die Stadt mehr als drei Millionen Euro.

Doch der Umbau ist nicht der Grund, warum die Stadtbibliothek seit dem 13. März geschlossen ist, sondern die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Bis zum Ende der Eindämmungsverordnung können die Bernauer bis auf weiteres nicht den gewohnten Service der Stadtbibliothek nutzen. Dafür steht ihnen aber die Barnim Onleihe zur Verfügung.

Alle lesehungrigen Bürger können durch diesen Service auf rund 6000 Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form zum Lesen und Hören zurückgreifen. Die digitale Bibliothek ist rund um die Uhr geöffnet. Und von den Bibliotheken des Landkreises werden ständig aktuelle E-Medien nachgekauft. Unter www.onleihe.de/barnim gibt es Informationen zum Bestand, und in der Rubrik "Hilfe" stehen alle Informationen sowie die ausführliche Anleitung zur Nutzung der Onleihe mit dem Smartphone, Tablet, E-Reader oder dem Computer daheim.

Jetzt kostenlose Anmeldung

Auch alle Bernauer, die bisher nicht Nutzer der Bibliothek waren, können diesen Service unbürokratisch nutzen. Die Stadtbibliothek Bernau bietet allen noch nicht angemeldeten Bürgern an, sich per Mail unter stadtbibliothek@bernau-bei-berlin.de online in der Bibliothek kostenlos während der Schließzeit anzumelden, um diesen Service nutzen zu können. Dazu benötigen die Mitarbeiter der Bibliothek folgende Informationen: Namen, Anschrift und Geburtsdatum. Die E-Mail-Anfragen werden nach Eingang bearbeitet und sobald die Freischaltung erfolgt, werden die Bürger per E-Mail vom Bibliotheksteam benachrichtigt. Dieser Service gilt mindestens bis zum 20. April und wird bei Verlängerung der Eindämmungsverordnung gegebenenfalls automatisch verlängert.

Wer dauerhaft ein Bibliotheksnutzer werden möchte, kann sich bis spätestens vier Wochen nach der Wiedereröffnung in der Einrichtung auf dem Kulturhof anmelden und sich durch die persönliche Vorlage des gültigen Personaldokumentes in der Stadtbibliothek ausweisen. Wer davon keinen Gebrauch macht, dessen Benutzerkonto wird wieder gelöscht. Bereits angemeldete Benutzer der Stadtbibliothek Bernau können die Barnim Onleihe ohnehin nutzen.