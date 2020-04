Beispiele für Speisekarten "To Go"

Einige Restaurants machen es wie das Landhaushotel Prinz Albrecht in Neuzelle. Sie haben zwar geschlossen, bieten aber frisch zubereitete Mahlzeiten an, die die Gäste abholen können. Auch die Wilde Klosterküche im Klosterhotel in Neuzelle hat eine Speisekarte "To Go" zusammengestellt. Die Schnitzelwirtschaft in Eisenhüttenstadt ist dabei und auch das Deutsche Haus "Restaurant Bollwerk 4" versucht mit "Krisenmenüs" die Corona-Krise zu überstehen. Ob andere Restaurants Speisen "To Go" anbieten, klärt meist ein Anruf. ⇥ja