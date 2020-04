Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Osterferienprogramm konnten wir jetzt natürlich so nicht starten", erzählt Maren Köpke. Eine weitere Corona-Folge. Statt zahlreicher Aktivitäten inklusive Übernachtungen im Haus des Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrums OFFi in Bad Freienwalde müsste das Jugendarbeitsteam des OFFi umdisponieren. Köpke, Koordinatorin der Jugendarbeit, und ihre vier Kolleginnen und Kollegen haben deswegen ein Online-Programm entwickelt.

Die Hauptvoraussetzung dafür sei der Discord-Server. Diese virtuelle Plattform würden sie nun nach und nach mit Inhalten befüllen. Man müsse sich das vorstellen, "wie ein Haus mit verschiedenen Räumen, die nur für bestimmte Gruppen geöffnet werden können", erklärt Köpke. Das Besucherpublikum der einzelnen Räume kann aber bei Bedarf ausgeweitet werden – wenn es gewollt ist. Einer der Räume sei für die Kollwitz-Schule angelegt; den Link zu diesem Raum haben nur die Lehrerinnen und die Schüler.

Auf der Facebookseite der Jugendarbeit im OFFi beschreiben die Administratoren das virtuelle Angebot: "Unser digitales OFFi ist für alle jungen Menschen online, die gerne mal zocken, quatschen wollen und Unterstützung brauchen" – das ganze ist mit Hashtags unterfüttert, um die richtige Zielgruppe anzusprechen. "Man kann eben nur quatschen, miteinander chatten, nur kommunizieren", erklärt die Koordinatorin die Möglichkeiten des Servers. Es gebe aber noch viel mehr.

So erstellten sie und ihr Team kleine Filmclips zu den unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel Bastelanleitungen für Ostern. Ein Kollege wollte demnächst auch etwas vorkochen und davon ein Video machen. Auch Themen wie Hausaufgabenhilfe werden angeboten oder "Suche-Biete", wo die jungen Menschen sich – eben wie die Erwachsenen – in diesen Zeiten unterstützen können. "Ein Teil ist für Spiele vorgesehen, auch Online-Spiele, Lan-Parties", erzählt Köpke und lacht am anderen Ende des Telefons.

Viele der Kinder und Jugendlichen säßen aufgrund des Kontaktverbotes und der Schulschließungen drinnen und würde sich nicht genug bewegen. Das OFFi wolle Bewegungsangebote liefern, die online zeigen, "wie kann ich meinen Rücken mal wieder in Schwung bringen, die Muskulatur beleben", sagt Maren Köpke.

Datenschutz und Fake News

Seit Anfang April ist der Discord-Server, der in Frankfurt am Main steht, für die Kinder und Jugendlichen zugänglich. Die Jugendsozialarbeiter des OFFi sind in den Räumen des Servers zugegen, um Fragen zu beantworten oder einfach nur ein offenes Ohr anzubieten. "Es ist auf alle Fälle gut gestartet, es werden von Tag zu Tag mehr", zieht die Koordinatorin ihr Fazit nach der ersten Woche. Die 45-Jährige unterstreicht aber auch, dass sie die Kinder und Jugendlichen konkret auf den Datenschutz hinweisen. Neben Mitteilungen können die Kinder nämlich auch Fotos in den Chats hochladen.

Die Kinder und Jugendlichen würden auch viele technische Fragen stellen, sie wollten selber Inhalte kreieren. Auch der Virus, der für die Situation verantwortlich sei, sei Thema. Viele stellten Verständnisfragen, auch zu den Regulierungen, aber auch zu Gerüchten, die sie über Corona gehört hätten. Informationen zum Coronavirus – aus seriösen Quellen – und wie man Fake News erkennt, wollte das OFFi-Team auch auf dem Server zugänglich machen. Darüber hinaus sollen künftig noch Musikangebote kreiert und mehr Tipps für Familien mit kleinen Kindern zusammengestellt werden. Das "Sorgen-Telefon", das auch eingerichtet wurde (siehe Infokasten) wird hingegen kaum genutzt. Die Kinder und Jugendlichen nutzen Online-Kommunikation über die sozialen Netzwerke eher als die Telefonangebote. Auf den Server kann auch vom Smartphone zugegriffen werden. Das heißt, Kinder und Jugendliche, deren Familien sich nicht unbedingt einen Laptop oder Computer leisten können, können trotzdem von den Digitalangeboten profitieren.