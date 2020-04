Heinz Kannenberg, Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Voraussichtlich am 29. oder 30. April werden die Stadtverordneten zu einer Sitzung zusammenkommen. Darüber verständigten sich die Mitglieder des Beirates des Stadtverordnetenpräsidiums am Montag in einer Telefonkonferenz. Der Stadtverordnetenvorsitzende Wolfgang Neumann (Linke) informierte über dieses Ergebnis der 3. Telefonkonferenz während der Corona-Krisenzeit. Dem Vorsitzenden-Beirat gehören neben Neumann die Vorsitzenden der Fraktionen, der Parteien und alle Ausschussvorsitzenden an.

Beirat tagt wieder am 14. April

Neumann, der bislang zurückhaltend bei der Einberufung einer SVV-Sitzung, bei der mehr etwa 80 Personen zusammenkommen, war, verständigte sich mit den Vertretern im Beirat nun auf einen Kompromiss. "Es ist der mehrheitliche Wille der Stadtverordneten, in dieser Krisenzeit bedarfsgerecht weiter zu tagen", sagte er. Gemeinsam mit OB René Wilke (Linke) werde er eine Tagesordnung vorbereiten. Auf diese gehörten Themen, zu denen Beschlüsse jetzt dringend notwendig sind. Eine solche Sitzung hat laut Neumann dann auch eine Signalwirkung an die Bürger, dass die SVV ebenfalls in einer Krisenzeit handlungsfähig ist. Ohne der Festlegung der Tagesordnung vorzugreifen, empfiehlt Neumann, die Abstimmung über Beschlüsse zur Umwandlung der Stelle des Baudezernenten in eine Beigeordnetenstelle und die Verbeamtung von Feuerwehrstellen. Ausschusssitzungen, auch als Telefonkonferenzen, sollten – solange keine Beschlussfassungen anstehen – vorerst nicht stattfinden, betont Neumann.

Am 14. April soll die nächste Beiratssitzung stattfinden. Bei der nächsten Telefonkonferenz des Vorsitzenden-Beirates sei der OB aufgefordert, zu berichten, an welchen kommunalpolitischen Schwerpunkten die Verwaltung auch unter Krisenbedingungen weiter arbeite.

Seit dem 10. März ruht der kommunalpolitische Betrieb in Frankfurt. Damals tagte der Rechnungsprüfungsausschuss. Seitdem wurden wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie alle Sitzungen abgesagt. Auch die eigentlich für den 26. März angesetzte Stadtverordnetenversammlung.

OB Wilke kann sich auch Sitzungen per Videotelefonkonferenz und Abstimmungen im Umlaufverfahren vorstellen. Das heißt, Beschlüsse werden per Einzelvotum oder schriftlich gefasst, ohne dass dafür die Stadtverordneten zusammenkommen müssen. "In der Logik der erlassenen Verfügungen wäre es ein Bruch, eine SVV stattfinden zu lassen. Mit den 46 Stadtverordneten, Verwaltungsmitarbeitern, der Presse und Zuschauern, die ich weder ausschließen will noch kann, kommen mindestens 80 Personen zusammen. Und Veranstaltungen über 50 Personen sind derzeit per se untersagt", erklärt er. Sollten sich die Fraktionen darauf einigen, eine SVV einzuberufen, werde er sich dem trotzdem nicht entgegenstellen. Derzeit prüft die Verwaltung dafür mehrere Optionen, wie den großen Saal im Kleist Forum oder die Messehalle.

Haushaltsplanung in der Krise

Anders als in anderen Kommunen, gab es in Frankfurt in den zurückliegenden vier Wochen keine unaufschiebbaren oder unabweisbaren Satzungsbeschlüsse, die dringend hätten gefasst werden müssen. So hat die Stadt beispielsweise einen genehmigten Haushalt für 2020.

Gleichwohl plädiert auch Wilke dafür, das kommunalpolitische Tagesgeschäft schnellstmöglich wieder hochzufahren. In dieser Woche hat die Verwaltung den Prozess der Haushaltsaufstellung 2021/2022 wieder aufgenommen. Noch seien die finanziellen Auswirkungen der Krise für die Stadt völlig unklar, so Wilke. Doch nüchtern betrachtet werden sowohl eingeplante Landeseinnahmen, die an die Kommunen weitergereicht werden, als auch Gewerbesteuern wegbrechen.