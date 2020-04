Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist fast zwei Jahre her, dass Java T. und sein Freund und damaliger Mitbewohner M. aneinander gerieten. T. fuhr aus der Haut, es flogen Gegenstände, eine Bierflasche traf M. am Kopf. Der trug eine Platzwunde über dem rechten Auge davon, die im Krankenhaus geklebt werden musste. T. war erschrocken über seine Tat, entschuldigte sich, die beiden 28-jährigen Männer waren am nächsten Tag wieder versöhnt. Sie würden sich kennen seit sie 11 sind, zusammen seien sie 2016 aus dem Iran 2016 nach Deutschland geflohen, wie während der Verhandlung herauskommt. Umso weniger können die beiden fassen, dass T.s Ausraster nun ein Nachspiel vor Gericht hat. Der Vorfall hatte sich im Heim für Asylsuchende in Seefichten ereignet, die Security hatte die Polizei verständigt. Nun ist Java T. angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung und sein Freund M. soll als Geschädigter im Zeugenstand gegen ihn aussagen. Doch der windet sich um die Aussage, behauptet, er erinnere sich nicht.

Angeklagter holte Hilfe

Java T. selbst gibt die Tat ohne Zögern zu. An jenem Abend im Mai 2018 hätten sie in ihrem 12 Quadratmeter großen Zimmer gesessen und Bier getrunken, drei oder vier Flaschen. Was den Streit ausgelöst hatte, wisse er nicht mehr, nur, dass er aus Wut mit Telefon, Teegläsern und schließlich einer Bierflasche nach M. geworfen hatte. Doch er habe ihn nicht treffen wollen. Als er sah, dass sein Freund blutet, holte er Hilfe.

Auf gefährliche Körperverletzung stehen Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten und 10 Jahren. Da es sich um einen minderschweren Fall handele und der Angeklagte mit dem Geschädigten im reinen sei, beantragt die Staatsanwaltschaft 3 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung für zwei Jahre sowie eine Spende an eine gemeinnützige Einrichtung. Richterin Martina Zimmermann weist hin, dass die Bierflasche hätte böse ins Auge gehen können, geht aber davon aus, dass Java T. nur bedingt vorsätzlich gehandelt hat. "Zur Verteidigung der Rechtsordnung ist eine Freiheitsstrafe nicht begründbar", sagt sie. Die Tat sei länger her, der Angeklagte wohne nicht mehr in dem Heim. Ihr Urteil: 90 Tagessätze à 50 Euro – bemessen an T.s Einkommen, der seit kurzem in einem Berliner Restaurant im Lieferservice jobbt. Treffen dürfte ihn das Urteil jedoch vielmehr in seiner Lage als Asylsuchender – sein Verfahren läuft noch. Das jedoch interessiert die Richterin nicht. Java T. will in Berufung gehen.