Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Wo sich andere dieser Tage in Hamsterkäufen üben, denken andere angesichts der Corona Krise und ihrer Folgen nicht nur an sich. So wie Kati Krüger und Lars Schulze. Die beiden Brandenburger haben innerhalb von nur drei Tagen ein ganzes Netzwerk um sich gescharrt und eine eigene Website ins Leben gerufen. Unter kaufinbranne.de und auf Facebook unter #kaufinbranne erklären sie ihre Idee: "Auch wir in unserer schönen Havelstadt stehen vor den großen Herausforderungen durch die COVID-19 Pandemie. Solche schweren Zeiten erfordern viel – viel Kraft, viele Entbehrungen und vor allem viel Solidarität! Solidarität mit denen, die nicht im Home Office arbeiten oder ihre Arbeit ruhen lassen können, sondern für uns das System am Laufen halten: Verkäufer, Paketboten, Pflegekräfte und Ärzte, Physiotherapeuten und viele viele mehr. Wir sollten Rücksicht nehmen und neben Abstand halten, die Nies- und Hustetikette einhalten, sowie Händewaschen, einen entscheidenden Schritt weitergehen! Wir sind eine Gruppe von selbständigen Brandenburgern und wollen mit dieser Aktion unser Brandenburg unterstützen. Kauf dir eine Gesichtsmaske "Made in Branne" schütze dich und andere", ist dort zu lesen. Ihnen allen wollen Kati Krüger und Lars Schulze sowie ihr ehrenamtliches Organisationsteam eine eigene Gesichtsmaske zukommen lassen - unentgeltlich, da durch die Spenden derjenigen bezahlt, die auf ihrer Website eine Maske bestellen. Das Prinzip: Der Käufer bestellt sich eine eigene Maske, die acht Euro kostet und zahlt zusätzlich vier Euro von der eine weitere Maske an einen Alltagshelden abgegeben wird. Oder: Reine Spender, die keine eigene Maske brauchen, überweisen acht Euro, die einem Alltagshelden in Form einer Maske zugute kommen. Doch damit nicht genug. Nicht nur den Käufern und Alltagshelden hilft der selbstlose Einsatz von Kati Krüger, die täglich im Stadtgebiet unterwegs ist um Masken zu verteilen, und Lars Schulze, der sich um die Organisation und mediale Präsenz kümmert, weiter. "Die lokalen Geschäfte haben fast alle geschlossen und deshalb keinen Umsatz mehr. Wir wollen nicht, dass der Einzelhandel krachen geht", so Krüger und Schulze. Deshalb bekommen die lokalen SchneiderInnen, die #kaufinbranne mit ihrer Arbeit unterstützen - mittlerweile zählt das Team 10 professionelle NäherInnen - pro gefertigter Maske fünf Euro. Als VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogeler davon erfuhr orderte er spontan 100 der Masken, die zwar nicht zertifiziert sind - also keine Schutzwirkung im medizinischen Sinne haben, aber dennoch sich selbst und das Gegenüber vor groben Tröpfchen schützen und das Ansteckungsrisiko minimieren. Sie werden ab sofort von seinen Busfahrern auf freiwilliger Basis getragen, die im Stadtbild noch sehr präsent sind. "Wir wollen damit eine Vorbildfunktion einnehmen", so Vogeler. Um noch viele, viele dieser so wichtigen Masken anfertigen zu können, hoffen die SchneiderInnen um Kati Krüger und Lars Schulze auf Unterstützung: Als wahrer Goldstaub hat sich die Gummilitze entpuppt, auch bekannt als "Schlüpfergummi". Die ist nicht nur schwer zu haben, sondern mittlerweile auch richtig teuer. Wer damit aushelfen kann oder das Team weiter unterstützen will, kann sich unter kaufinbranne@gmail.com melden. Alltagshelden, die noch Masken brauchen, melden sich unter info@fotostudio-katikrueger.de oder 0177/6640451.