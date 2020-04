Alexandra Kmiecik

Angermünde "Mittwochs 18 Uhr stelle ich die Sportstunde für meine Mitglieder der TSG Angermünde ins Netz. Bis 19.30 Uhr hat jedes Mitglied Zeit, sich den Übungen zu widmen und diese durchzuführen." Das hat Silvia Schmill, Übungs- und Abteilungsleiterin in der Gymnastikgruppe der TSG Angermünde, der MOZ unter dem Motto "Wie haltet Ihr Euch jetzt fit?" mitgeteilt. Ihr Ziel sei es, allen trotz Corona die Möglichkeit zu bieten, sich weiterhin fit zu halten und die gewohnten Sportstunden beizubehalten.

"Unsere Gruppenleiterin stellt in unsere WhatsApp-Gruppe die Übungen ein, welche wir dann zur gewohnten Zeit am Mittwoch selbstständig zu Hause erledigen. Jeder kann während dieser Zeit seine Kommentare zu den Übungen oder auch Bilder und Videos einstellen. Es ist sozusagen nur eine Verlagerung von der Turnhalle ins eigene Wohnzimmer", ergänzt Alexandra Kmiecik. Das "Homeoffice-Training" sei also nur für Mitglieder der Gymnastikgruppe bei der TSG Angermünde gedacht. Im Netz gibt es darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Anleitungen.

Silvia Schmill sagt stellvertretend für sicher ganz viele ähnliche Gruppen in der Region: "Es ist doch klar, wer lange nichts tut, wird es dann schwer haben, wieder einzusteigen. Außerdem erlebe ich ein Gefühl der Gemeinsamkeit in der Einsamkeit, in dem wir uns alle befinden. Herausforderungen gibt es immer – dieser jetzigen stellen wir uns mit positivem Denken und Handeln. Die Teilnehmerinnen erhalten einen Anwesenheitspunkt für unsere jährliche Statistik. Positives Feedback stimmt mich froh und motiviert mich, die nächste Sportstunde vorzubereiten."

Sie sei stolz auf "ihre Mädels", dass "eure Wohnzimmer auch kleine Sporthallen sein können", ergänzt sie und hofft, dass sich alle schon wieder auf den heutigen Abend freuen.