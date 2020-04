Stephan Schürer

Fläming Kürzlich schickte mir ein Bekannter eine WhatsApp- Nachricht. Inhalt: Greta Thunberg mit verkniffenem Gesicht: "Alle sprechen über Corona. Was hat sie, was ich nicht habe…?" Der Witz beschreibt prägnant zwei Krisen, die mittlerweile den Globus beherrschen, uns beherrschen. Ich spreche von der existenzielleren Bedrohung durch den Klimawandel und die laufende Pandemiewelle rund um die Erde. Diese zwei Krisen beginnen, unser gewohntes Leben stark zu beeinflussen. Langsam dämmert es uns, es betrifft nicht nur die "armen Leute in Afrika", sondern wir sind auch Betroffene. Und es stellen sich Fragen. Lieber Leser, liebe Leserin, welche Fragen treiben Sie derzeit besonders um? Haben Sie schon Antworten, oder zumindest Teilantworten für sich gefunden? Die sensible Jugendliche aus Schweden spricht Wahrheiten klar aus, die wir alle gerne verdrängt haben. Dazu kommt nun überraschend, aber mit voller Wucht, diese Corona – Pandemie. Es zeigt sich wie im Brennglas wie verletzlich unsere Natur auf der ganzen Welt, die Menschen und jeder Einzelne, die Wirtschaft und auch unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung ist. Jesus spricht im Johannesevangelium: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen." Ja, die Wahrheit wird freimachen, wenn sie klar ausgesprochen wird. Uns heute machen die Wahrheiten zunächst mal unglücklich, manchmal sogar ängstlich. Die Wissenschaft trägt uns ihre haarscharfen Diagnosen vor und die Politik formuliert daraufhin Fragen, auf die es derzeit keine wirklichen Antworten gibt. Eine kluge Diskutantin im Presseclub auf Phönix formulierte das Dilemma mit einem Hinweis auf Rainer Maria Rielke: "Wir müssen derzeit die Fragen leben. Wir werden in die Antworten hineinleben müssen". Ich habe die Überlegungen von Rielke gefunden und zitiere aus einem seiner Briefe an den jungen Dichter Franz Xaver Kappus: "Und ich möchte dich, so gut ich kann bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in deinem Herzen, und zu verstehen. Die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forsche jetzt nicht nach Antworten, die dir nicht gegeben werden können, weil du sie nicht leben könntest. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Vielleicht lebst du dann allmählich – ohne es zu merken – eines fernen Tages in die Antwort hinein."

Antworten sind dann von Wert, wenn diese die Wahrheit sprechen. Von Fake News haben wir genug. Wenn aber die Antworten noch nicht gegeben werden können? Dann bleiben wir erstmal in der Phase der Geduld. Und in dieser Phase sind wir keineswegs allein. Auch ein Mann Gottes hat es erfahren und aufgeschrieben: Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Diesen Trost in unsicheren Zeiten wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.