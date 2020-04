BRAWO

Brandenburg an der Havel Priya erblickte am 14.05.2019 das Licht der Welt und zeigt sich anfangs von schüchterner Natur. Hat die kleine schwarz-weiße Katzendame jedoch erst Vertrauen gefasst, so genießt sie das gemeinsame Spiel mit Artgenossen, ist neugierig und temperamentvoll. Gesucht wird für Priya ein Zuhause in Gesellschaft eines etwa gleichaltrigen Katzenkindes, bei einfühlsamen Menschen ohne kleine Kinder, dafür jedoch mit späterer Freilaufmöglichkeit. Priya ist geimpft und kastriert.

