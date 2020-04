Manuela Bohm

Mögelin/Premnitz (MOZ) Kein Training, keine Punktejagd - allerorten ist Vereinssport aktuell verboten. Von hier und dort erreichen BRAWO Lebenszeichen. So hat etwa eine Gruppe junger Fußballer des Mögeliner SC, die sich "Die GmbH" nennen, in Handarbeit das MSC-Logo aus Holz hergestellt. Unter Vereinsmitgliedern wurde die Handarbeit meistbietend versteigert. "600 Euro sind dabei zusammengekommen", so Vorstandsvorsitzender Fred Hansel. Das Geld hat der MSC dem Tafelverein in Rathenow und dem Tierheim gespendet. "Wir planen weitere Versteigerungen, an denen auch Nicht-Mitglieder teilnehmen können, um weitere Unterstützung in Spendenform zu ermöglichen", so Hansel. Diese würden auf der Facebook-Seite des Mögeliner SC stattfinden.