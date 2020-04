BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Brielower Straße und brachen eine Wohnungstür auf. Beim Versuch, in eine weitere Wohnung zu gelangen, scheiterten die Täter. Da beide Räumlichkeiten leerstehend und unbewohnt sind, verließen die Täter den Tatort wieder, öffneten vorher jedoch noch einen verschlossenen Keller und stahlen ein Bett. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Neben der fotografischen Sicherung des Tatortes, erfolgte auch eine Anzeigenaufnahme wegen des besonders schweren Diebstahls.