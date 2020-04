Anette Lang

Mittelmark Die Auswertung der regiobus-Fahrgastzahlen aus dem Jahr 2019 zeigt ein deutlich positives Ergebnis: Mit einem Zuwachs um 9% im Jahr 2019 liegt der Zuspruch zum öffentlichen Linienverkehr in Potsdam-Mittelmark weit über dem bundesdeutschen Trend.

In der Nahverkehrssparte Bus ist deutschlandweit eher von Stagnation bzw. einem Rückgang in 2019 auszugehen (-0,8% im 1. Hj. 2019 laut Statistischem Bundesamt). Bemerkenswert: Das Jahr 2019 war durch zahlreiche baustellenbedingte Umleitungen und Fahrplanänderungen für die regiobus-Fahrgäste mit einigen Zusatzbelastungen versehen und doch überzeugte das Linienangebot im Landkreis weitere Kunden zu dessen Nutzung. Allein das PlusBus Beelitz-Zauche-System im Dreieck zwischen Beelitz, Werder (Havel) und Kloster Lehnin nutzten 2019 rund 21% mehr Fahrgäste im Vergleich zum Vorjahr. Die in 2019 völlig neu gestartete PlusBus-Linie 641 zwischen Beelitz und Werder (Havel) wurde gut angenommen und strahlte in die Region aus. "Auch wenn das Vorjahresniveau mit 12 % Steigerung nicht ganz erreicht werden konnte, ist es ein tolles Ergebnis. Die Trendwende im Landkreis Potsdam-Mittelmark hin zum angebotsorientierten ÖPNV mit den Leuchtturmprojekten PlusBus und powerbus zahlt sich weiter aus", so der Geschäftsführer der regiobus Hans-Jürgen Hennig. Bereits vor gut fünf Jahren startete die regiobus als erste im Land Brandenburg mit dem Erfolgskonzept PlusBus mit der Verbindung von Bus und Bahn, im verlässlichen Takt, von denen nun acht Linien im Landkreis angeboten werden. 2017 folgte das powerbus-System mit einer gut angenommenen Angebots-Verdichtung im Raum Werder (Havel) - Potsdam.

"Der anhaltend steigende Fahrgastzuspruch zeigt, dass unsere beständige Investition in einen vernetzten, angebotsorientierten ÖPNV im Landkreis Potsdam-Mittelmark nachhaltig Erfolg zeigt. Das ist ein Ergebnis auf das wir als Landkreis Potsdam-Mittelmark zusammen mit unserem kreiseigenen Partner regiobus stolz sein können", betont Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig.