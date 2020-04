Th. Messerschmidt

Neuendorf (BRAWO) Schon Ende des 19. Jahrhunderts soll "Seebär" Albert Voigt mit seinem Kahn bereit gestanden haben, um Personen bei Neuendorf die Havelüberfahrt zu ermöglichen. Als Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem "Seeschlößchen" auf Neuendorfer Seite und dem "Buhnenhaus" auf Wilhelmsdorfer Seite zwei Ausflugsgaststätten zu Besuchermagneten wurden, mehrten sich die Fährkähne, die zum Fährschiff wuchsen. Das legte man bald an die Kette und zog es mittels Dieselmotor vom Ufer aus. Als aus der Kette ein Seil wurde, das ein Motor auf dem Schiff durchlief, war die "Neuendorfer Seilfähre" erfunden, die noch heute Bestand hat. Zwar war sie mangels Wirtschaftlichkeit 1998/99 außer Betrieb, wurde aber nach vielen Bürgerprotesten im Frühjahr 2000 wieder in Dienst gestellt und fährt seither unter "Flagge" der Brandenburger Dienstleistungen GmbH (BDL). Und das sehr erfolgreich, vor allem seit Halbierung der Fährpreise im Juli 2006. Die Fahrgastzahlen stiegen auf über 16.000, "allein an einem guten Osterwochenende hatten wir schon über 1.000", weiß Fährmann Mathias Harms, der sich zum Saisonauftakt am 01. April 2020 mit 20 Fahrgästen begnügen musste. Das Wetter sei schlecht gewesen und das Leben in Corona-Zeiten ein anderes. Ostern sei mit mehr Überfahrten zu rechnen, da den Menschen kaum mehr als der Osterspaziergang bleibt. Doch auch beim Warten und auf der Fähre gilt: Abstand halten! Mathias Harms und seine Kollegin Marion Fischer haben vorgesorgt und einen Schwenkarm mit Topf an der Fährkabine verschraubt – fürs sichere Bezahlen. Wers passend hat, spart sich das Wechselgeld und hält pro Person 50 Cent, pro Moped/Motorrad 80 Cent und je Auto 1,10 Euro bereit. Kinder und Fahrräder sind gratis dabei, wie auch Mathias Harms treuer 11-jähriger Begleiter – der Bayerische Gebirgsschweißhund Speedy.