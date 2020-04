Mandy Oys

Zehdenick (MOZ) Platzwunden und blaue Flecken trugen ein 24- und ein 28-Jähriger Dienstagabend in Zehdenick davon. Beide Opfer sind bereits polizeilich bekannt.

Die Männer waren gegen 21.15 Uhr mit vier weiteren Personen in Streit geraten, berichtet Polizeisprecher Matthias Krüger. Schließlich sind sie geschlagen worden, teilweise mit einem Stock oder Knüppel. Als die Polizei am Tatort in der Ringstraße ankam, waren die vier Angreifer bereits verschwunden.

Weil die Verletzten sie und das Auto, in dem sie weggefahren fahren, genau beschreiben konnten, fasste die Polizei sie wenig später in Zehdenick. Laut Krüger handelt es sich bei den Tatverdächtigen um drei Männer und eine Frau im Alter von 38 bis 41 Jahren. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.