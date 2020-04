Simone Weber

Rathenow/Premnitz Am Palmsonntag (5. April) begann die Karwoche 2020. Da es wegen der Corona-Pandemie weiterhin keine Gottesdienste gibt, bleibt zu Ostern auch katholischen Christen die Gemeinschaft in Kirchen verwehrt.

In der St.-Georg-Gemeinde Rathenow/Premnitz sorgt Pfarrvikar Markus Hartung für einen den Umständen geschuldeten Service. Die Gläubigen können in den Kirchen der Pfarrei gesegnete Palmzweige mitnehmen. Als keines Ostergeschenk erhalten Gemeindeglieder für jeden Haushalt eine gesegnete Osterkerze. Im christlichen Glauben spielt das Kerzenlicht als Zeichen der Hoffnung und des Lebens eine große Rolle.

Die katholische Kirche in Rathenow ist sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr und in Premnitz von 9.30 bis 17.30 Uhr für persönliches Gebet geöffnet. Auch über die Wochentage werden diese Öffnungszeiten grundsätzlich angeboten. Mittwochs von 8.00 bis 9.00 Uhr und donnerstags 17.30 bis 18.30 Uhr ist in der Pfarrei die stille eucharistische Anbetung möglich. Die Beichtgelegenheit besteht in St. Georg sonntags mindestens von 10.00 bis 10.30 Uhr. Auch gibt es weiterhin das Angebot telefonischer Gespräche und die Organisation von Hilfe, wie beim Einkaufen. Vikar Markus Hartung erreicht man unter 03385/503 405 und Pfarrer Johannes Drews unter 03386/282093.