Roland Becker

Velten (MOZ) Gut ein halbes Jahr nach den Landtagswahlen hat der Veltener SPD-Abgeordnete Andreas Noack für sein Bürgerbüro eine Heimat gefunden. Noch sind die Schaufenster der neuen Adresse Am Markt 5 verklebt. Doch ab Dienstag nach Ostern kein ein Blick in die Räumlichkeiten geworfen werden – allerdings nur durchs Fenster. "Bürger empfangen und ihnen einen Kaffee anbieten kann ich derzeit nicht", verweist der Politiker auf die Eindämmungsverordnung. Auch eine Party zur Eröffnung wird es vorerst nicht geben. Abgesehen davon, dass solch ein Menschenauflauf derzeit gar nicht erlaubt ist, hält Noack eine solche feierliche Eröffnung in diesen Wochen auch nicht für angebracht. "Fast alle um mich herum haben Probleme. Da warte ich auf einen besseren Zeitpunkt", meint der Veltener.

Mit dem Einzug ins neue Bürgerbüro hat Noack auch seine Mannschaft komplettiert. Vor Ort wird sich der frühere SPD-Stadtverordnete Steffen Barthels, der einst schon das Büro des früheren Hennigsdorfer Landtagsabgeordneten Thomas Günther (SPD) betreute, um die Bürgeranfragen kümmern. Außerdem wird ab 1. Mai Dana Bosse, die seit Oktober 2019 Teil der Doppelspitze des SPD-Ortsvereins Schwante/Oberkrämer ist, Noacks Landtagsteam verstärken. Die bisherige Mitarbeiterin Anja Kegel verzichtete auf eine ihr angebotene Weiterbeschäftigung. Sie habe ihre wöchentliche Arbeitszeit nicht aufstocken wollen, sagte Noack.

In den vergangenen Monaten hatte der Landtagsabgeordnete sein Bürgerbüro vorübergehend in Hennigsdorfs Blauem Wunder eingerichtet. Eigentlich wollte er damit auch dauerhaft in der größten Stadt seines Wahlkreises bleiben. Er sei aber daran gescheitert, zentrumsnah ein barrierefreies Ladenlokal zu finden.

Noacks Veltener Bürgerbüro ist ab sofort telefonisch unter 03304 522 4400 zu erreichen.