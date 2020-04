red

Falkensee Ostern findet trotz Corona statt und so unterstütze der Lions Club Falkensee in diesen Tagen die Tafel in Falkensee mit einer Geldspende und Schokolade. "Corona lässt Bedürftigkeit nicht verschwinden", so Lions-Präsidentin Daniela Schwarz. Am Dienstag übergaben Dr. Anna Kollenberg, Vorsitzende des Lions Hilfswerks, Werner Niehaus und Präsidentin Daniela Schwarz eine Barspende von 350 Euro an die Tafel in Falkensee. "Wir wissen um die Herausforderungen, vor der auch die Falkenseer Tafel in diesen Wochen steht und sind beeindruckt, dass die ehrenamtlichen Helfer den Betrieb trotzdem fortführen".

Die Tafel betreut viele Familien mit Kindern. Für diese haben die Lions 50 kleine Schokopakete mitgebracht. "Ein bisschen Ostern muss auch in Corona-Zeiten sein", begründet Schwarz die kleine Aufmerksamkeit für die Kinder. Die Spende nimmt Nicole Grosser entgegen, die in der Lebensmittelausgabe bei der Tafel tätig ist. Sie zeigt sich sehr erfreut über das Engagement der Falkenseer Lions.

"Wir haben im vergangenen Jahr durch unsere Aktivitäten den einen oder anderen Euro eingenommen", erläutert Anna Kollenberg. "und da nicht alle Gelder für feste Projekte verplant sind, können wir auch spontan agieren, wenn wir ein Bedürfnis erkennen."