Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Eine Verlängerung der Fußballsaison wird es auf Landes- und Kreisebene nicht geben. Das teilte der Landesverband Brandenburg (FLB) am Mittwoch mit. "Es wurde für den sportlichen Lösungsfall und seinen spätesmöglichen Zeitpunkt der Saisonbeendigung entschieden", so Präsident Jens Kaden.

Der FLB hatte mittels einer Umfrage seine Vereine in den Entscheidungsprozess eingebunden. "Ziel war es, zunächst ein Meinungsbild darüber zu erhalten, ob die Vereine bereit sind, die Saison über den 30. Juni hinaus fortzuführen", sagt Kaden. Das klare Ergebnis: Von den angefragten 531 Vereinen stimmten 35,34 Prozent für eine Verlängerung der Spielzeit über Ende Juni hinaus, dagegen jedoch 59,42 Prozent. "Über dieses Votum, den Spielbetrieb in den Männerspielklassen am 30. Juni zu beenden, werden wir uns als Verband nicht hinwegsetzen", macht Kaden deutlich.

Ob und wann der Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden könne, bleibe in Bezug auf die Vorgaben der Landesregierung sowie den Entscheidungen der Städte und Gemeinden weiterhin abzuwarten. Kaden: "Die verbleibende Zeit wird genutzt, um ruhig und besonnen die nächsten Schritte zu beraten, Verbandsgesetze der Situation anzupassen, Denkmodelle und Szenarien weiter zu prüfen sowie die finale Entscheidung weiter zu diskutieren und vorzubereiten."

Michael Reichert, Vorsitzender des Fußballkreises Oberhavel/Barnim, trägt die Entscheidung mit. "Wenn die Vereine so abstimmen, und dazu in einer solchen Deutlichkeit, ist es richtig, diesem Wunsch nachzukommen."

Die Verantwortlichen für den Jugendspielbetrieb haben laut Kaden ihre eigenen Lösungsparameter und das Zeitfenster im Blick. "Der Freizeit- und Breitensport wie auch der Frauen- und Mädchenausschuss haben nicht diesen Umfang des Spielbetriebes zu bewältigen, als dass es hier Probleme geben könnte", sagt der Präsident.