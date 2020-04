MOZ

Strausberg (MOZ) Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in Strausberg gekommen.

An der Ecke Berliner-/Goethestraße ereignete sich am Mittwoch der Unfall. Der Fahrer eines Mitsubishi fuhr auf den vor ihm fahrenden VW Golf auf und schob diesen in einen weiteren VW Golf davor.

Eine Fahrerin eines VW Golf wurde dabei leicht verletzt und wollte sich selbständig einem Arzt vorstellen. Die VW konnten nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beträgt geschätzte 6000 Euro. Nach einer Stunde war die Straße wieder frei befahrbar.