MOZ

Wriezen (MOZ) Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 6 Uhr und 16 Uhr in einen Lagerraum eines Geschäfts in der Freienwalder Straße in Wriezen eingebrochen.

Sie stahlen einen Reitsattel, einen Wechselrichter für eine Photovoltaikanlage und Fahrräder. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3500 Euro.

Auf dem Gelände befindet sich noch ein Nebengelass, welches von einem Verein genutzt wird. Hier waren Türen aufgehebelt und es fehlten zwei Schubkarren. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte in beiden Fällen Spuren.