dpa

Potsdam In Brandenburg gelten fast 400 Menschen nach Angaben der Landesregierung offiziell als geheilt oder genesen von der Lungenkrankheit Covid-19. "Wir haben heute ausgewiesen 319 Personen als geheilt oder genesen", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Dabei gehe es um eine Definition des Robert Koch-Instituts (RKI), wenn zum Beispiel leichte Fälle 14 Tage in häuslicher Quarantäne gewesen seien und die Quarantäne aufgehoben sei. Dazu kämen Menschen, die aus stationärer Behandlung als geheilt entlassen worden seien. "Das sind jetzt mit heutigem Datum bei uns 71."

Die Zahl aller bisher nachweislich Infizierten in Brandenburg lag laut Gesundheitsministerium zuletzt bei 1599 (Stand: Dienstag, 8 Uhr).

Die Ministerin sprach sich gegen eine Pflicht von Atemschutzmasken aus. Man fühle sich sicher und denke, man müsste dann nicht mehr auf die Abstandsregelungen achten, sagte sie. Eine gewisse Schutzwirkung werde den Masken zugeschrieben. "Sie schützen Ihre Mitmenschen, falls Sie unerkannt infektiös sind", sagte die Ministerin an die Abgeordneten im Ausschuss gerichtet. "Aber Sie haben damit keine Gewissheit, dass Sie sich nicht selber infizieren." Nonnemacher räumte "massive Engpässe" bei der Schutzausrüstung ein. Das Land habe beim Bund für sechs Monate unter anderem 2,7 Millionen FFP2-Masken und 1,9 Millionen FFP3-Masken bestellt - dies sind Schutzklassen abhängig von der Filterung.