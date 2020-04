MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Ladendetektiv hat am Dienstagvormittag in einem Einkaufsmarkt am Wiesengrund in Eisenhüttenstadt einen Mann beim Diebstahl von Kleidung erwischt.

Als er den Langfinger daraufhin ansprach, kam es zu einer Rangelei und beide stürzten zu Boden. Dabei erlitt der Ladendetektiv leichte Verletzungen, meldete die Polizei.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Dieb um einen 21 Jahre alten georgischen Staatsbürger. Er hatte sich mit Waren im Gesamtwert von circa 345 Euro eindecken wollen. Gegen ihn wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.