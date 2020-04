MOZ

Dahlwitz-Hoppegarten Am Mittwochabend rief eine Frau bei einer Einwohnerin von Dahlwitz-Hoppegarten in der Lindenallee an und behauptete, Kriminalbeamtin Stefanie Sauter zu sein.

Sie erkundigte sich nach Geld und Wertgegenständen im Haushalt. Als sie nicht die gewünschte Antwort bekam, beendete die falsche Polizistin das Telefonat. Die angerufene Frau wandte sich an die Polizei.

Hinweise der Polizei:

Geben sie keine Auskünfte zu ihren Ersparnissen oder Wertgegenständen, denn sie wissen nicht, wer wirklich am Telefon ist.

Ihre Bankverbindung geht niemanden etwas an.

Lassen sie sich nicht zu Geldtransaktionen überreden, wie Geld von der Bankfiliale abzuholen.

Am wichtigsten ist: übergeben sie niemals Geld an fremde Personen, denn das ist für sie dann verloren.