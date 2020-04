Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Aufgrund der Corona-Krise muss das Osterfest nicht ins Wasser fallen. Gottesdienste in den Kirchen zu feiern, wird aber nicht möglich sein. Die Gotteshäuser sind geschlossen, sie werden aber ein Anlaufpunkt sein. Vor allen Kirchen der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ruppin werden am Ostersonntag Ostergrüße zum Mitnehmen hängen, teilte die Gemeinde mit. Wer bei seinem Spaziergang dort vorbeikommt, kann sich überraschen lassen und einen "Ostersegen to go" mitnehmen.

Mitsingen oder -musizieren

Bevor im Radio oder im Fernsehen Gottesdienste ausgestrahlt werden, soll auch in Neuruppin und Umgebung die Osterbotschaft zu hören sein: Um 9.45 Uhr wird an geöffneten Fenstern und auf Balkonen der Osterchoral "Christ ist erstanden" erklingen. Jeder kann sich daran beteiligen, indem er einstimmt oder ein Instrument spielt.