BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Brandenburger Hauptbahnhof wurde in der Nacht zum Mittwochdie Brandenburger Polizei wegen eines randalierenden Fahrgastes um Unterstützung der Bundespolizei gebeten. Am Bahnsteig1 befand sich ein offensichtlich stark angetrunkener Fahrgast im Regionalexpress. Der 48-Jährge war wohl bereits während der Fahrt höchst aggressiv und wurde des Zuges verwiesen. Den wollte er jedoch nicht verlassen. Die Beamten holten den Mann, der aufgrund seiner Alkoholisierung weder zeitlich, noch örtlich orientiert war, aus dem Zug. Ein Atemalkoholtest durchzuführen war nicht möglich. Sie brachten den Mann zum Ausnüchtern ins Polizeigewahrsam. Dort verbleibt er, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Strafbare Handlungen fanden nicht statt.