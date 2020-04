MOZ

Prenzlau (MOZ) Am zeitigen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, bat dringend um Hilfe, da ihm gerade sein Firmenfahrzeug gestohlen worden war.

Der 34-Jährige schilderte, dass er mit einem Opel Combo unterwegs gewesen sei, um Zeitungen auszufahren. In der Prenzlauer Straße des Friedens kamen zwei Männer auf ihn zu. Sie verwickelten den Zusteller in ein Gespräch, in dessen Folge sich einer der beiden Herren vor ihm aufbaute und somit den Zugang zum Opel versperrte. Der andere Mann nahm auf dem Fahrersitz Platz, wartete, bis sein Komplize ebenfalls in das Auto sprang. Dann brauste das Duo davon. Der Ausgesperrte alarmierte die Polizei.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung entdeckten die Beamten dann den Opel bei Wittenhof. Die Fahrt ging weiter nach Prenzlau, wo der Wagen in der Brüssower Straße einen dort parkenden VW beschädigte. Im Georg-Dreke-Ring sprangen die beiden Insassen aus dem Fahrzeug, versuchten zu fliehen. Den verfolgenden Polizisten gelang es, einen der Flüchtenden zu greifen. Bei ihm handelt es sich um einen bereits hinlänglich bekannten 40-jährigen Uckermärker. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Fahndung nach dem zweiten Täter war wenig später auch erfolgreich. Der 15-Jährige sitzt nun ebenfalls Kriminalisten gegenüber.