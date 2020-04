red

Kuhlowitz Aus bislang ungeklärtem Grund hat ein 25-jähriger Bewohner des Kuhlowitzer Übergangswohnheimes einem Wachschutzmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der 62-Jährige leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. Weil der 25-jährige sich nicht beruhigen ließ und sich weiter aggressiv verhielt, sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Jedoch ergaben sich während des Transportes Hinweise auf psychische Probleme des Mannes, so dass sich eine Vorstellung beim Notarzt erforderlich machte. Dieser entschied die zwangsweise Behandlung in er Brandenburger Fachklinik, in derer er sich nun aufhält. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.