Andrea Linne

Biesenthal (MOZ) Am Ostermontag ist Bauer Sven aus Ruhlsdorf in der RTL-Fortsetzung von "Bauer sucht Frau" zu sehen.

Bauer Sven hat einen derben Humor. Doch genau damit und seiner ehrlichen Art kann der Barnimer offenbar bei Frauen punkten. Seit dem vergangenen Herbst kennt den Züchter mit seinem Fleckvieh und den langen Haaren ganz Deutschland. Auch wenn aus dem 54-jährigen Sven während der Hofwoche im vergangenen Herbst mitAnke (52, Justizangestellte aus Thüringen) kein Paar wurde, so gab es doch später genügend Avancen an den kräftigen Mann, der sichtlich anpacken kann.

TV-Blog: Bauer Sven bei "Bauer sucht Frau"

"Für mich kam Ankes Abreise völlig überraschend. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir uns ewig kennen. Ich hatte mir wirklich mehr vorstellen können- Aber wenn es nicht hat sollen sein, dann nicht", resümierte Sven.

Nun kündigt TV Now die Fortsetzung der Serie an. Am Ostermontag stellt Moderatorin Inka Bause in der RTL-Fortsetzung von "Bauer sucht Frau" die Frage "Was ist auf den Höfen los?"

Um 19.05 Uhr erfahren alle Fans von Sven und den anderen Landwirten der letzten Staffel, wie es eigentlich weiterging.