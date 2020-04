Birke in Brieselang aufgestellt

Der Osterbaum in Brieselang wurde von Mitarbeitern des Bauhofs aufgestellt und geschmückt. © Foto: Gemeinde Brieselang

red

Brieselang Auf Initiative des Betriebshofes wurde nun doch ein Osterbaum auf dem Arkadenmarkt in Brieselang aufgestellt. Die Osterbirke ist rund zehn Meter hoch, frisch geschlagen und nun auch festlich geschmückt. "Das Aufstellen der Birke gehört einfach dazu. Brieselang ohne Osterbirke, das geht gar nicht", kommentierte Marko Haupt, Leiter des Betriebshofs.

Bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen von 22 Grad Celsius haben drei Mitarbeiter des Bauhofs am Mittwoch den Baum mit viel Engagement zunächst gefällt, geschmückt und schließlich aufgestellt. Eigentlich hätten die Kita-Kinder, die sonst das Schmücken übernehmen, gern selbst Hand angelegt, doch wegen der Auswirkungen der Corona-Krise konnte das diesmal nicht geschehen. Dennoch haben einige Kinder aus Brieselang ihren eigens kreierten Osterschmuck zur Verfügung gestellt und damit das Antlitz des Osterbaumes aufgewertet. Der Betriebshof selbst hat daneben auch gekaufte Ostereier an die Zweige gehängt. "Der Betriebshof wünscht allen Brieselangern, vor allem aber den Kindern, trotz aller Einschränkungen ein wunderschönes Osterfest!", so Haupt.