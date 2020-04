MOZ

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Polizei hat am Dienstag erneut etliche Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung festgestellt, mit der das Ausbreiten des Coronavirus verlangsamt werden soll. Menschen in Wittstock, Rheinsberg, Neuruppin, Wildberg und Lindow hielten sich nicht an die Vorschriften.

Einen BMW mit drei Personen stoppten die Beamten am Dienstag gegen 19.40 Uhr in Wittstock. Am Steuer saß ein 20-Jähriger. Auch zwei 15-Jährige waren im Wagen. Die Personalien wurden aufgenommen. Die Mädchen mussten aussteigen und nach Hause laufen.

Vier Erwachsene und drei Kinder hielten sich gegen 20 Uhr auf einem Grundstück an der Rheinsberger Lindenallee auf. Drei der Erwachsenen im Alter von 44 bis 66 Jahren hätten nicht da sein dürfen. Sie wurden des Platzes verwiesen. Die Personalien wurden ans Gesundheitsamt weitergeleitet.

In der Neuruppiner Gartenanlage "Abendfrieden" machten drei Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren am Dienstagabend ein Lagerfeuer. Sie wurden von der Polizei belehrt und des Platzes verwiesen. Auch ihre Daten gehen an das zuständige Gesundheitsamt.

Eine Gartenparty fand offenbar am Dienstagabend am Werdersteg in Wildberg statt. Als die Polizisten gegen 20.50 Uhr eintrafen, konnte nur noch ein Fahrzeug entdeckt werden. In dem fahrenden Opel saßen die drei letzten Partygäste im Alter von 17 bis 23 Jahren. Der Älteste, der Fahrer des Wagens, verhielt sich auffällig, sodass die Beamten davon ausgingen, dass er Drogen genommen hatte. Ein Test vor Ort reagierte positiv auf Cannabis. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln, teilt die Polizei mit. Weil die drei Insassen im Wagen nicht in einer häuslichen Gemeinschaft leben, werden auch ihre Personalien weitergeleitet.

Vier Leute zwischen 27 und 33 Jahren saßen gegen 19 Uhr an diesem Dienstag in einer Wohnung an der Lindower Ernst-Thälmann-Straße zusammen. Bis auf den Wohnungsinhaber mussten alle wieder gehen.

