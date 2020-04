dpa

Berlin (dpa) Viele mittelständische Berliner Betriebe sind laut der Industrie- und Handelskammer irritiert über die angekündigten Finanzhilfen des Landes.

"Bei uns stehen die Telefone nicht still. Die Empörung über die mangelnde Unterstützung des Senats für den Berliner Mittelstand wächst", sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Mittwoch. Es formiere sich branchenübergreifender Protest gegen die einseitige Förderpolitik von Rot-Rot-Grün.

Der Berliner Senat hatte am Dienstag im Rahmen eines Nachtragshaushalts beschlossen, auch den mittelständischen Betrieben in der Coronakrise zu helfen und dafür 60 Millionen Euro zugesagt. Kramm kritisierte, der Senat bleibe mehr als vage, ob es sich um Zuschüsse oder nicht doch wieder um Kredite handele.

IHK: Berlin lässt den Mittelstand im Stich

Kredite alleine reichen aus Sicht der IHK nicht aus. "Konkrete, verlässliche Unterstützungszusagen sehen anders aus, die Politik lässt den gesamten Berliner Mittelstand weiter im Stich", kritisierte Kramm. Laut der IHK gibt es in Berlin in der Größenklasse von 10 bis 250 Beschäftigten rund 20.000 Unternehmen, die 1,3 Millionen Menschen einen Job geben, aber bisher nicht von Zuschüssen profitieren, wie sie an Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige ausgezahlt wurden.

Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Wirtschaft sagte am Mittwoch, das entsprechende Programm mit Soforthilfen für den Mittelstand werde derzeit ausgearbeitet. Es könne beides umfassen, Kredite und Zuschüsse, Details sollten in den kommenden Tagen geklärt werden.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop wies am Mittwoch darauf hin, dass auch der Bund gefragt sei: "Die Bundesregierung hat schnelle Hilfe versprochen. Gemessen an diesen Versprechen bieten die bisherigen Kreditzusagen zu wenig und fließen auch zu spät", kritisierte die Grünen-Politikerin. "Ich erwarte, dass der Bund seine Programme nachbessert, sowohl für Solo-Selbständige, wie auch für den Mittelstand", sagte Pop. "Wir verstehen die Nöte der Unternehmen und stehen bereit, Bundesprogramme schnell umzusetzen und auch mit Landesmitteln Förderlücken zu schließen."

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.