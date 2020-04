MOZ

Rheinsberg Für die in Rheinsberg festsitzenden bolivianischen Musiker ist jetzt ein Spendenkonto eingerichtet worden. Am Mittwoch besuchte zudem Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) das "Orquestra Experimental de Instrumentos nativos" in der Musikakademie. Schüle brachte dem Ensemble Speisen aus seinem Heimatland mit und hieß die Mitglieder in Brandenburg willkommen.

Das Orchester unter der künstlerischen Leitung von Carlos Gutiérrez Quiroga war am 10. März in Rheinsberg angereist, um dort zusammen mit dem Berliner Vokalensemble "PHØNIX16" für das Eröffnungskonzert des Festivals "MaerzMusik" in der Prinzenstadt zu proben. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltungsreihe, die vom 20. bis 29. März stattfinden sollte, abgesagt. Alle Versuche des Ensembles, nach Bolivien zurückzukehren, sind seitdem gescheitert (wir berichteten). Für die Musiker sei es sicher keine einfache Situation, Ostern mehr als 10 000 Kilometer von zu Hause entfernt Ostern verbringen zu müssen, so Manja Schüle. Sie sei besonders beeindruckt, dass die Musiker trotz der widrigen Bedingungen weiter an Aufnahmen arbeiten und ein Online-Konzert vorbereiten.

Sobald erste Aufnahmen vorliegen, werden sie auch über die neue digitale Kultur-Plattform des Landes Brandenburg www.kultur-bb.digital bereitgestellt. Spenden für das bolivianische Ensemble können über https://www.leetchi.com/de/c/wAJZ4qE5 unter dem Kennwort "Spende ENVIRONMENT" abgegeben werden.