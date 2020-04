Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Er gehe mit zwei weinenden Augen, sagt Christian Pahl (Foto). Der Oranienburger HC sei in den zurückliegenden sieben Jahren sein Projekt gewesen. 2013 hatte er die Kreisstädter übernommen – und wurde zum Rekordtrainer. Keiner seiner Vorgänger kam auf eine siebenjährige Amtszeit. Keiner holte mit dem Team 41 Punkte in einer Drittliga-Saison. Dies gelang den Kreisstädtern in der Spielzeit 2016/17.

Nun geht eine Ära zu Ende. "Unser Trainer hört auf!" vermeldete der OHC am Mittwoch auf seiner Facebookseite. Der Trainerwechsel erfolge nach der Saison, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurde. Ob der Spielbetrieb noch einmal aufgenommen wird, ist ungewiss.

Für seine Entscheidung seinen mehrere Punkte entscheidend gewesen, sagt der 39-jährige Pahl. Die Belastung sei gewachsen, bemerkt der Familienvater, der beim OHC auch Sportlicher Leiter ist. "Ich habe im Vorstand eine neue Aufgabe übernommen. Ich werde mich um die sportlichen Belange rund um die erste Mannschaft sowie die leistungsbezogen trainierenden Teams kümmern." Zudem sehe er seine Möglichkeiten "nach dann sieben Jahren als Trainer als erschöpft an". Es sei an der Zeit, andere Impulse zu setzen.

Den neuen Trainer will der Verein in den nächsten Tagen präsentieren.