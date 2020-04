Burkhard Keeve

Grüneberg (MOZ) Die letzten Vorbereitungen für die Überraschung zu Ostern im Pfarrsprengel Süd haben geklappt. Kantor Jens Seidenfad und Grünebergs Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker wollen am Ostersonntag die Pferde vor die Kutsche spannen und zur anberaumten Gottesdienstzeiten ab 13.30 Uhr durch Grüneberg fahren. Besondere Ostergrüße sind auch um 10 Uhr in Löwenberg und am Ostermontag ab 10 Uhr in Teschendorf geplant. "Die Kirche kommt so zu den Menschen", sagt Jens Seidenfad. Wer am Gartenzaun steht oder kurz auf die Straße tritt, wird so musikalisch zum Osterfest begrüßt.