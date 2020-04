Marco Marschall

Eberswalde Angler Marcel Blank aus Niederfinow hat diese stattlichen Hechte aus dem Wasser gezogen. Dafür musste er die Kreisgrenzen verlassen. Das Glück war dem Petrijünger, dessen Familie in Eberswalde einen Angelladen betreibt, in der Uckermark hold. Aus dem Kuhzer See hat er die 92 und 97 Zentimeter langen Exemplare gefischt, die jeweils sieben Kilo auf die Wage bringen. Wie der erfahrene Angler verrät, habe er dafür einen Spinner und einen Wobbler verwendet. Das Mittagessen am Karfreitag wäre damit gesichert – bei katholischen Christen noch ein strenger Fastentag, wobei die Fastenzeit schon heute endet. Fisch aber fällt ohnehin nicht unters Abstinenzgebot und wird am anstehenden Feiertag gern zubereitet.